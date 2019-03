Bando delle Periferie, avviati i lavori nei rioni Fontanelle e San Donato

Sono stati avviati questa mattina, lunedì 18 marzo, i lavori per la riqualificazione dei rioni Fontanelle e San Donato a Pescara.

L'intervento, che ha un importo totale di 775mila euro, è previsto nell'ambito del Bando delle Periferie.

Sul posto è stato eseguito un sopralluogo dell’assessore Giacomo Cuzzi e la ditta incaricata degli interventi.

L’opera prevede la realizzazione di un campetto polivalente, la riqualificazione della piazza compresa fra via Basento e via Rio Sparto, nonché il rifacimento di tutta la strada antistante la scuola di via Rubicone.

È prevista anche la riqualificazione di via Caduti per servizio: 500mila euro per la realizzazione di una bellissima piazza proprio dietro le case comunali e di un campo sportivo di fianco all’attesa palestra di Fontanelle che ormai è prossima ad essere riconsegnata. Al via anche la riqualificazione piani terra palazzine Aterfontanelle per realizzazione alloggi disabili 1.884.181,99 euro.

Verrà infine completata la rete percorsi ciclabili lungo le viabilità esistenti nel tratto di via della Pineta, viale D’Annunzio, raccordo viale Pindaro e via D’Annunzio per 250mila euro.