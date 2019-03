Bando delle Periferie, a Pescara lavori al via a Fontanelle

Inizieranno lunedì prossimo, 18 marzo, i lavori di riqualificazione del rione Fontanelle a Pescara grazie ai fondi del Bando delle Periferie.

A farlo sapere sono l'assessore alle Periferie, Giacomo Cuzzi, e quelli ai Lavori Pubblici, Tonino Natarelli, che questa mattina hanno eseguito un sopralluogo sul posto.

«Si parte da Fontanelle che aspetta da decenni di concretizzare l’attenzione che questa popolosa zona della città merita», dice Cuzzi, «grazie sia ai 18 milioni di finanziamenti pubblici dei progetti e della quota privata prevista dal bando e capace di portare il monte degli investimenti a oltre 58 milioni in tutto, si comincia con la realizzeremo di una piazza dietro via Caduti per Servizio, con nuovi parcheggi, una ciclabile, illuminazione, video-sorveglianza, nonché un campo da calcetto e alloggi Ater per diversamente abili. Partiremo da qui, investendo risorse per cui abbiamo fortemente combattuto, quando la finalità del bando era stata messa in forse. Lo abbiamo difeso con una mobilitazione nazionale, riattivato e ora siamo pronti ad avviare cantieri che non si dovranno fermare, perché portano nelle periferie un’attenzione straordinaria fatta di progetti in grado di farla rinascere.

Le prime lavorazioni sono: