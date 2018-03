Lavori sulla fibra, ecco la definizione degli interventi strada nelle aree aperte

Dopo le polemiche di questi ultimi giorni, è stato diramato dal Comune il calendario del termine per quanto riguarda i lavori sulla fibra. Il vicesindaco e assessore alla manutenzione, Antonio Blasioli, spiega:

“Il Comune di Pescara ha inteso eliminare il più possibile i disagi alla cittadinanza e ha invitato Open Fiber, che attualmente esegue questi lavori, ad anticipare i tempi. Dobbiamo dire che abbiamo trovato un giusto ascolto da Open Fiber che, a mezzo delle società subappaltatrici, inizierà da subito i ripristini stradali e oggi siamo in grado di indicare delle date”.

Il ripristino sarà di un metro di dimensione laddove si tratti di uno scavo lineare (50 cm per lato oltre lo scavo), mentre sarà di due metri laddove si tratti di uno scavo curvilineo o in alcuni casi pari a metà carreggiata.

Le strade e le relative date con cui partiranno i ripristini a Pescara

Pescara zona colli, dal 12 marzo al 23 marzo: Via Di Girolamo, via Passo della Portella, via Corno Grande, via la Camosciara, via Monte Luco, via Campo Felice, via Catani, via Strada Cavallaro e via Ugo La Malfa.

Pescara zona Tiburtina, dal 12 marzo al 23 marzo: via Stradonetto, via Marta, via Tavo, via Metauro, Tiburtina, via Fortore, via Chienti, via Lago di Capestrano e via Salara Vecchia, via Gizio, via Sacco, via Tronto.

Pescara zona stadio, dal 26 marzo al 30 marzo: via G. Marconi, via Tinozzi, via Petruzii, via Pepe, via Pollione, via Marruccini incrocio via dei Peligni, via Mazzarino, via Guelfi, via Fagiani, via Nazionale Adriatica sud, via San Paolo.