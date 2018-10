Al via i lavori di messa in sicurezza di corso Umberto e piazza Salotto

Avviati questa mattina, lunedì 1 ottobre, i lavori di messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in corso Umberto e piazza Salotto a Pescara.

La via centrale del capoluogo adriatico sarà interessata da una serie di interventi come già accaduto per altra strade della città, come via Bardet, via Modesto della Porta e via del Santuario. La spesa totale prevista è di mezzo milione di euro.

Lo scopo di questi interventi, come spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli è quello di eliminare le situazioni di pericolo segnalate dai cittadini o che sono state verificate dal servizio manutenzione del Comune, a partire dai marciapiedi e dai camminamenti pedonali.

Dopo corso Umberto e piazza Salotto (piazza della Rinascita) si interverrà sui marciapiedi di:

via Regina Margherita;

viale Kennedy;

piazza Allende (ripristino dei cubetti di porfido);

via Benedetto Croce (betonella dal civico 163 e successivi);

via Doria (betonella);

piazza San Silvestro (betonella);

via Figlia Di Iorio (betonella);

via Tavo (betonella);

viale Sabucchi (betonella);

viale Muzii (betonella).

Ultimati gli interventi sui marciapiedi si passerà a quelli con l’asfalto a caldo, con fresatura e ripristino del manto.

«Nei fatti», fa sapere Blasioli, «in vista dell’inverno andiamo ad agire su punti dove dopo le piogge si creano buche e avvallamenti che rendono rischiosa la mobilità, creando dei veri e propri punti deboli della viabilità cittadina, che abbiamo ricoperto durante l’inverno con asfalto a freddo e che ora potremo chiudere definitivamente con un lavoro più accurato».

Inoltre sono previsti interventi in: