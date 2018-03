Lavori sbagliati per la banda ultralarga, il commento dell'Acu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Molti cittadini ci hanno confermato che la posa in opera dei cavi relativi alla banda larga è stata realizzata a pochi centimetri di profondità nel manto stradale. I nostri utenti ci hanno comunicato, altresì, che anche la copertura dei cavi (pare molto costosi e fragili) sia stata realizzata in grande fretta e tramite una sottile gettata di cemento che non si è indurita a causa del maltempo. Tale circostanza, nei successivi giorni, ha causato l'imbrattamento delle strade e degli edifici adiacenti oltre che l'ulteriore assottigliamento della copertura dei cavi. L'Associazione Consumatori e Utenti Abruzzo nei prossimi giorni cercherà di ottenere risposte e rassicurazioni in merito da parte degli organi preposti poichè è in gioco la funzionalità della rete in ultra-fibra in tutto il territorio comunale.

Avv. Luigi Di Corcia, Presidente Regione Abruzzo Associazione Consumatori e Utenti (ACU)