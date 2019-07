Aeroporto d'Abruzzo, Saga: "Nei prossimi mesi i bandi per l'allungamento della pista"

I bandi per appaltare i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara potrebbero essere indetti nei prossimi mesi, tra settembre e ottobre.

A farlo sapere è il presidente della Saga (società Abruzzo gestione aeroporto), Enrico Paolini.

Un intervento, quello per l'allungamento della pista di 400 metri, come scrive l'agenzia Dire, per cui sono stati stanziati 7 milioni di euro (18 in totale quelli del Masterplan con gli altri 11mila destinati ai lavori complessivi dell'aeroporto).

"Nei giorni scorsi", conferma Paolini, "con il presidente della Regione, Marco Marsilio, siamo stati all'Enac per essere sicuri che le procedure vadano avanti correttamente".

Paolini ha poi evidenziato: "Rispetto a giugno del 2018 abbiamo registrato un 7,4% di passeggeri in più. Da gennaio l'aumento è stato del 5,8% per un totale di 330mila passeggeri". Numeri che, anche in vista di un collegamento intercontinental... "ci fanno guardare con ottimismo al raggiungimento del nostro obiettivo: avere 1 milione di passeggeri l'anno".