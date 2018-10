Lavoratori interinali Tua mandati a casa, Tonelli: "Procedura inevitabile per le assunzioni"

Tullio Tonelli, presidente della Tua, la società regionale di trasporto pubblico abruzzese, spiega la situazione riguardante i 55 lavoratori interinali ai quali non è stato rinnovato il contratto.

Tonelli fa sapere che il ricorso a questo tipo di contratto è avvenuto per aver trasferito le manutenzioni dei mezzi in azienda rinunciando ad apporti esterni.

Questo quanto spiega il numero uno della Tua:

«Nel contempo è stato bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo interminato per lo stesso numero di lavoratori. L’esonero è avvenuto su parere espresso da AssTra, che è l’associazione nazionale datoriale delle imprese di trasporto pubblico, poiché, a parere di detta associazione, l’applicazione del recente “decreto dignità” potrebbe creare problemi sull’iter programmato per le assunzioni. Ass.Tra ha formulato formale interpello al ministero del Lavoro per chiarire gli aspetti controversi. Ovviamente qualora vengano chiariti positivamente i quesiti posti sarà la riammissione in servizio dei lavoratori di che trattasi».