Jova Beach Party a Montesilvano, Padovano: “Non si può perdere questa occasione unica”

Dopo lo stop di Vasto e i problemi sopraggiunti per Pescara, il Jova Party potrebbe svolgersi a Montesilvano, e questa sarebbe davvero “un’occasione imperdibile per la nostra regione, e per dimostrare di poter essere all’altezza di organizzare un simile evento”.

Così, in una nota, il presidente regionale del sindacato dei balneatori Sib Confcommercio, Riccardo Padovano, che poi aggiunge:

“Siamo pronti a fare la nostra parte per poter collaborare allo svolgimento del concerto a Montesilvano. Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre strutture, le nostre competenze, e tutto il nostro lavoro, al fine di poter garantire questo appuntamento”.

La volontà, insomma, è quella di salvare a tutti i costi la data abruzzese del tour estivo di Jovanotti: