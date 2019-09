Jova Beach Party, Confesercenti ringrazia i balneatori

Un ringraziamento ai balneatori che hanno smantellato in anticipo le concessioni balneari per consentire lo svolgimento del Jova Beach Party a Montesilvano. A parlare è la Confesercenti con il presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Fava ed il direttore Gianni Taucci.

Tre le concessioni che, con un gesto di responsabilità ed altruismo, hanno deciso di rimuovere le file di ombrelloni lungo l'area che era compresa nello spazio che ha ospitato l'evento di sabato scorso, e Confesercenti in particolare ha ringraziato il presidente provinciale di Fiba-Confesercenti Elio Di Giuseppe ed la dirigente di Assohotel-Confesercenti Stefania Tontodonati:

La categoria dei balneari viene sempre additata, ma questa volta, a riflettori spenti, merita un enorme ringraziamento da parte di tutti: il Jova Beach Party si è svolto ed ha avuto successo anche perché tre concessionari hanno accettato di “smantellare” in anticipo le proprie spiagge. Un gesto di enorme responsabilità per il quale tutta la città dovrebbe ringraziarli. Questa disponibilità dimostra che ci sono imprenditori lungimiranti e che lavorano concretamente per il bene delle città dove operano. Questi due concessionari hanno dato lustro all’intera categoria degli esercenti