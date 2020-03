Iper Città Sant'Angelo, 65 dipendenti a rischio licenziamento: si attiva il sindaco Perazzetti

No ai 65 licenziamenti previsti nell'Iper Conad di Città Sant'Angelo. Il sindaco angolano Perazzetti scende in campo e convoca una riunione per domani 2 marzo in Comune, per discutere e fare il punto della situazione per quanto riguarda il futuro dei lavoratori dell'ipermercato nel centro commerciale Pescara Nord.

Perazzetti ha convocato i lavoratori, i sindacati ed ha coinvolto la Regione, e prossimamente convocherà anche la nuova gestione dell'Iper Conad.