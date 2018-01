La proposta: "Intitoliamo a Daniele Becci una sala della Camera di Commercio"

Una sala della Camera di Commercio di Chieti-Pescara in via Pomilio intitolata a Daniele Becci, il presidente dell'ente scomparso prematuramente poche settimane fa. Lo chiede il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, al Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. "Gesto simbolico ma allo stesso tempo rappresentativo'', dice Di Primio.

Becci e' morto il 6 gennaio scorso, pochi giorno dopo la sua elezione a presidente della Camera di Commercio unificata Chieti-Pescara.

''Daniele Becci - commenta Di Primio - per me, ma credo per tanti altri, prima ancora che imprenditore lungimirante e brillante amministratore, e' stato un uomo straordinario e un vero amico. Precursore dei tempi e persona sempre attenta alle dinamiche del mondo in cui operava, e' stato, senz'ombra di dubbio, tra i maggiori sostenitori della nascita della Camera di Commercio unica tra le Province di Chieti e Pescara, superando quelle divisioni, non solo geografiche, tra i due territori e diventandone bravo interprete. Con la richiesta inviata al Consiglio Camerale vorrei che rimanesse viva memoria del ruolo fondamentale che e' stato capace di svolgere''.