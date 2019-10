'Internazionalitalia', a Pescara la prima edizione del roadshow targato Anpit

Oggi, nella Sala Tosti dell’Aurum, l’Ufficio Internazionalizzazione di Anpit ha presentato il roadshow “Internazionalitalia”, iniziativa nata con l’obiettivo di impegnare tutti i soggetti, pubblici e privati, in un'azione congiunta di medio termine per promuovere l’internazionalizzazione come strumento di sviluppo per le imprese italiane.

Ad aprire il convegno è stato Lucio Palombini, responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione Anpit di Pescara:

“Lo scopo del nostro ufficio - ha dichiarato - è quello di creare un modello di associazionismo che rappresenti un valore aggiunto per le imprese”.

E Leonardo Giacomozzi di Anpit Abruzzo ha aggiunto:

“Vogliamo dare soluzioni operative e concrete alle aziende. Dopo cinque anni di crescita, l’export abruzzese ha segnalato una grave flessione. Dobbiamo riflettere sulle misure da applicare per dare sostegno alle imprese. La politica deve assumersi delle responsabilità a tal proposito: bisogna trovare delle soluzioni per creare nuove sinergie e sbocchi per le nostre aziende”.

Successivamente a prendere la parola è stato Alfredo Cremonese, assessore alle attività produttive del Comune di Pescara, che ha affermato:

“Esportare il Made in Italy significa esportare eccellenze: dobbiamo preservare i posti di lavoro minati nel nostro paese da una profonda crisi”.

I saluti istituzionali sono proseguiti con l’intervento di Antonella Ballone, vicepresidente della Camera di Commercio di Teramo:

“L’internazionalizzazione è una grande impresa da sostenere, perciò stiamo provando a dare il nostro contributo e sarebbe interessante collegarsi a livello logistico con paesi strategici come la Cina. Mai come in questo momento l’internazionalizzazione rappresenta uno sbocco importante per le imprese italiane”.

Il presidente nazionale di Anpit, Federico Iadicicco, ha poi concluso: