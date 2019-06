“L’Intelligenza Artificiale, nuove opportunità di crescita per le imprese” all’università

Mercoledì 12 giugno alle ore 9.30, nell’Aula “Federico Caffè” dell'università, verrà presentata la prima edizione di questo evento promosso dall'Ud'A Chieti-Pescara in collaborazione con la Gdp Analytics, Startup Innovativa nata dalla sinergia Torino-Pescara per portare l’Intelligenza Artificiale all’interno delle Pmi, e da Walter Tosto Spa.

Il tema conduttore del workshop sarà: “Cosa si intende per Intelligenza Artificiale e quali possono essere le principali applicazioni al mondo delle imprese?”. Nei prossimi anni vari fattori tecnologici influenzeranno profondamente l'evoluzione del lavoro. L'adozione delle cosiddette "tecnologie abilitanti" risulta quindi fondamentale da parte delle imprese.

In particolare saranno presentate alcune fra le principali tecniche di analisi dei dati provenienti dal campo dell'Intelligenza Artificiale per descriverne potenzialità ed applicazioni. Si rivolge ad aziende innovative che vogliono scoprire nuove opportunità di crescita e far chiarezza su una delle tematiche più sentite del XXI secolo.

L’evento è gratutito previa registrazione sul sito Internet.