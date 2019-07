Innovation, Federmanager Abruzzo e Molise al lavoro per costituire l'albo professionale

Federmanager Abruzzo e Molise al lavoro per costituire l'albo degli Innovation, manager certificati e specializzati per affiancare le imprese nel processo di trasformazione, innovazione e digitalizzazione attraverso il Piano Nazionale Impresa 4.0 inserito nella manovra di Bilancio 2019.

Come spiega il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli, il decreto istitutivo è in Gazzetta Ufficiale ed ora la categoria dei manager è al lavoro per la certificazione delle professionalità con un incentivo a fondo perduto con il sistema voucher per abbattere i costi delle prestazioni consulenziali funzionali:

Voucher che partono da 40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa; 25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa; 80.000 euro per le reti d’impresa nel limite del 50% delle spese sostenute. In tutto saranno 25 i milioni di euro disponibili ogni anno per far crescere l’impresa 4.0. Su questo fronte noi abbiamo già del lavoro pronto al nostro attivo in Abruzzo, perché da oltre un anno stiamo lavorando alla certificazione delle professionalità dei nostri manager, in modo da rendere sempre aggiornato e operativo un albo certificato da cui poter attingere per concorrere a questi e ad altri finanziamenti

Al centro del riconoscimento professionale le competenze e la formazione continua, sia per i dirigenti di imprese private che pubbliche o partecipate, con diversi progetti pronti per le Pmi e per le grandi imprese abruzzesi, per le imprese pubbliche e per le start up.