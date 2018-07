Partono i nuovi interventi dell'Aca su via D’Avalos: "Mai più voragini"

Iniziano oggi i lavori dell'Aca sull’ultimo punto di intervento della condotta di via D’Avalos, che dalla primavera scorsa è oggetto di lavori. Si scaverà in due punti e ciò comporterà l’interruzione della circolazione e della sosta nel tratto di via D’Avalos compreso tra via Barbella e via Elettra.

Spiega il vicesindaco e Assessore alla manutenzione, Antonio Blasioli: