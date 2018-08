Cantieri in città, al via dal 6 agosto i lavori Terna sulla Tiburtina

Partiranno il 6 agosto i lavori di Terna per il ripristino del manto stradale della Tiburtina. Un’operazione che viene eseguita ora, dopo 5 mesi, ovvero dopo il giusto tempo di assestamento per scavi così importanti, dalla società Roda Spa per conto di Terna e riguarderanno lo scavo effettuato, che verrà ripristinato con manto di asfalto nel tratto che va dall'incrocio con via Vicenza fino alla proiezione della circonvallazione SS16 (viadotto), cioè all'altezza del magazzino Tittaferrante.

Nel corso dei lavori verrà istituito il senso unico alternato su tratto interessato della Tiburtina Valeria. Il tappetino di asfalto non sarà limitato ai segmenti delle lavorazioni, ma riguarderà un tratto più ampio di dieci metri, cinque metri da ogni lato dello scavo. Il lavoro dovrebbe terminare già il 10 di agosto, per cui si tratterà di pazientare per soli 4 giorni, ma la Tiburtina, che proprio in quella zona era particolarmente dissestata tornerà ad essere un’arteria più sicura e decorosa.

Parallelamente verrà istituito il senso unico alternato anche nel tratto di via Muccioli, strada parallela alla pista dell'aeroporto, tra via Molino e la Tiburtina, per opere connesse alla posa in opera di elettrodotto in cavo interrato dell'alta tensione. Anche qui il lavoro partirà il 6 agosto e terminerà il 10.

Tornerà invece fruibile domattina via D'Avalos tra via Barbella e via Elettra. L'Aca ha già terminato uno dei primi due scavi. Riaprirà domani dopo l'asciugatura del cemento, per non intralciare la circolazione nel fine settimana. L’Aca non riprenderà i lavori lunedì, per via del mercato, ma lo farà nella giornata di martedì 7 agosto sullo stesso tratto. Sarà impossibile pertanto transitare e sostare su via D'Avalos tra via Elettra e via Barbella da martedì 7 fino al termine del lavoro, previsto per sabato 11 agosto.

Novità anche su via Trieste dove, com’è noto, sono in corso lavori di riqualificazione nel tratto compreso tra via Milano e via Firenze. Dopo i lavori sui sottoservizi oggi sono iniziati i lavori per il getto di calcestruzzo che andranno avanti fino a martedì. Nella giornata di mercoledì è prevista invece la riapertura al transito carrabile di questo segmento di strada. Poi i lavori nel secondo tratto, tra via Firenze e via Umbria, riprenderanno intorno al 27 agosto, dopo le ferie estive, per non iniziare il cantiere e lasciare la strada impraticabile. Prevista invece la pavimentazione intorno al 15 settembre.