E' iniziata l’unificazione tra gli uffici delle Dogane e Monopoli in Abruzzo

Nell’ultimo incontro tra l’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli, il direttore Interregionale delle Dogane e dei Monopoli del Lazio e l’Abruzzo, ing. Roberta de Robertis, ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU la nuova struttura dell’ufficio unificato Dogane Monopoli di Pescara. È stata analizzata la questione della riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le principali modifiche introdotte dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, approvati dal Comitato di gestione il 28 febbraio e lo stato attuale del progetto “pilota” attualmente in corso, relativo alla prevista unificazione degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della regione Abruzzo.

Il Direttore Interregionale ha illustrato il nuovo disegno organizzativo previsto per l’Abruzzo, cosi delineato: • l’istituzione di un Ufficio Dirigenziale con sede in Pescara; • la previsione della chiusura dell’ufficio dei monopoli di Chieti per problemi di economicità, • l’istituzione di n. 6 Sezioni.Operative.Territoriali. (Mosciano Sant’Angelo-TE, Avezzano, L’Aquila, Ortona, Vasto, Aeroporto di Pescara), • l’istituzione di una posizione dirigenziale con autonomia di firma cosiddetta P.O.E.R.(Posizione Organizzativa elevata Responsabilità) per Ufficio Risorse e Contenzioso. • L’Ufficio P.O.E.R. sarà ubicato nella sede attuale dell’Ufficio del Monopoli di Pescara

Questa unificazione degli Uffici tra dogane e monopoli consentirà sinergia in ambito lavorativo anche a fronte della grave carenza di organico che affligge l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un aumento di attività affidate negli Uffici, inoltre, detta unificazione consentirà anche al personale dei monopoli di vedersi attribuite a livello economico le indennità economiche per le attività previste.

La UILPA ha chiesto di procedere ad una mobilità interregionale volontaria di tutto il personale coivolto in questa ristrutturazione degli Uffici, che unisca sia gli interessi dell’Amministrazione sia quello del personale. La UILPA ha apprezzato positivamente il coinvolgimento da parte del Direttore Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, Ing. Roberta de Robertis, del coinvolgimento delle parti sociali, il sindacato UILPA sarà vigile in questa prima fase rappresentando all’Amministrazione tutte le problematiche che si presenteranno al fine di un reciproco e costruttivo confronto.

Il Segretario UILPA Dogane e dei Monopoli Lazio e Abruzzo, Virgilio Tisba