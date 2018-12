Torre de' Passeri, libri di testo gratis per gli studenti della scuola secondaria

In arrivo contributi per la fornitura gratuita o semigratuita. È possibile presentare la domanda in Comune fino al 30 marzo 2019. Le famiglie interessate dovranno compilare un apposito modulo, che è scaricabile sul sito Internet www.comune.torredepasseri.pe.it