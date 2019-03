Coordinamento aeroporto d'Abruzzo con Perugia e Ancona, incontro a Pescara

Prosegue il lavoro per arrivare alla creazione effettiva di un coordinamento tra l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara e quelli di Perugia e Ancona.

Un nuovo incontro si è tenuto ieri sera, martedì 5 marzo, al "Pasquale Liberi" tra Enrico Paolini, presidente della Saga, e Umberto Solimeno direttore dello scalo perugino.

La riunione è stata utile per per approfondire e selezionare le proposte da rivolgere al Governo come Aeroporti delle tre regioni terremotate.

Il testo è stato redatto e licenziato di comune accordo, tenendo informata la Regione Marche, assente giustificato.

Nei prossimi giorni, si attende un riscontro dal Governo e, subito dopo (entro il mese di marzo), si terrà una nuova riunione a Perugia, propedeutica alla formazione di un “tavolo tecnico” con il Ministero, che dovrà definire le azioni concrete da sviluppare.