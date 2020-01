Vertenza Banca Popolare di Bari, incontro in Comune a Pescara tra sindaci e sindacati

Una task force per l'incontro con il commissario di Bankitalia sulla vertenza della Banca Popolare di Bari di cui fa parte l'ex Caripe.

È quella che lanciano sindaci e sindacati che si sono incontrati nel pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio, in assemblea nel Comune di Pescara.

L'incontro è stato promosso dal primo cittadino pescarese, Carlo Masci e hanno partecipato i sindaci Franco Marinelli (Cugnoli), Francesco Del Biondo (Pietranico), Gino Di Bernardo (Brittoli), Simone D’Alfonso (Lettomanoppello), Giorgio De Luca (Manoppello), Luciano Di Lorito (Spoltore) e Gino Cantò (Cepagatti).

L'assemblea ha accolto la proposta di Masci di dar vita a un comitato ristretto che possa rappresentare le istanze del territorio riguardo alla profonda crisi che ha colpito la Banca popolare di Bari. Com’è noto sono circa 800 i dipendenti della Bpb in Abruzzo e circa 100 gli sportelli che svolgono un ruolo strategico e di servizio fondamentale sia riguardo all’accesso al credito per tante piccole imprese del territorio sia per i servizi finanziari a favore della popolazione.

Prima del sindaco di Pescara erano intervenuti i rappresentanti sindacali che avevano sottolineato come proprio questa mattina la stessa Banca d’Italia, sul suo sito online, avesse smentito le voci ricorrenti che hanno attribuito all’acquisizione di Caripe e Banca Tercas da parte di Bpb la principale causa del crack dell’istituto pugliese.