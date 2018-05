Incendi: la Protezione Civile Regionale si prepara alla stagione estiva

Una vera e propria metamorfosi per la Protezione Civile Regionale per quanto concerne la macchina per fronteggiare gli incendi estivi. Il sottosegretario Mazzocca ha illustrato i dettagli delle iniziative intraprese per la campagna AIB 2018, a partire dal nuovo assetto delle competenze considerando che è venuto meno l'apporto diretto del Corpo Forestale dello Stato mentre sono aumentate le competenze ed attività a carico dei Vigili del Fuoco e dei volontari abilitati allo spegnimento degli incendi.

Il Sottosegretario regionale ha dichiarato:

"Sin dall’inizio del 2018 numerosi sono stati gli incontri tecnico-istituzionali tenuti dalla Protezione Civile Regionale con i vertici regionali del Corpo dei Carabinieri Forestali al fine di perfezionare le Convenzioni di collaborazione e valutare le risorse economiche necessarie a porre in essere un adeguato modello di risposta al rischio incendi. Congiuntamente con il contributo del Dipartimento Regionale Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca sono in corso le procedure per il recupero dei mezzi e dei materiali idonei alle attività antincendio in comodato d’uso all’ex Corpo Forestale"

Lo scorso anno gli incendi hanno interessato circa 6.000 ettari di terreno, per 209 incendi significativi e 160 comuni coinvolti. Anche quest'anno è stata preparata una variazione di bilancio per fondi necessari alle attività pari a 1,7 milioni di euro con risorse già individuate.

Inoltre da quest'anno la Regione procederà al rimborso per le spese di acquisto degli indumenti da utilizzare durante lo spegnimento degli incendi per i volontari delle organizzazioni di Protezione Civile.