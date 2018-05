Inaugurato il nuovo sottopasso ferroviario a Silvi

Inaugurato oggi il nuovo sottopasso pedonale nel comune di Silvi, in via Rampa Mariannina Simoni.

Il sottopasso ferroviario consente il collegamento, per pedoni e ciclisti, tra il lungomare di Silvi e via Roma (Strada Statale 16). L’opera, dal costo di 800mila euro, finanziati per intero da Rete Ferroviaria Italiana, è stata realizzata in corrispondenza del passaggio a livello già eliminato un anno fa.

Il sottopasso è munito di ascensori, percorsi tattili per ipovedenti, scale con rampa per il trasporto di biciclette e pensiline lungo tutto il percorso. Il nuovo collegamento è inoltre corredato di impianti di illuminazione a led per il contenimento dei consumi energetici e da un impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque. I lavori si sono conclusi con tre mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma.

La realizzazione del sottopasso rientra nel piano di eliminazione dei passaggi a livello di Rete Ferroviaria Italiana, Gestore dell’infrastruttura nazionale.