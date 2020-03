Imprese e sindacati scrivono a Marsilio: "Subito in campo misure per l’economia"

Imprese e sindacati scrivono a Marsilio: «Metta subito in campo misure per l’economia». 15 sigle, infatti, hanno chiesto al presidente della Regione di istituire una cabina di regia che possa coadiuvare la Giunta. La lettera è firmata da Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil.

«Bisogna agire con assoluta urgenza e in modo diretto, come Giunta, per integrare le misure decise dal governo nazionale - si legge nella missiva - mettendo a disposizione di questo intervento una consistente massa di risorse destinate ad alleviare e a dare ossigeno, cominciando dalle scelte sul credito, a un mondo di imprese messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria dove in tanti hanno chiuso le proprie attività. Al contempo è necessario che la Regione garantisca immediatamente l’attivazione ed il pagamento degli ammortizzatori sociali per tutti quei lavoratori che hanno visto sospendere le loro attività».