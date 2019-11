Imprese artigiane in Abruzzo, male solo la provincia di Pescara nel terzo trimestre 2019

Lievi e timidi segnali di ripresa in Abruzzo per quanto concerne le imprese artigianali nel terzo trimestre del 2019. Lo ha fatto sapere la Cna che ha analizzato lo studio di Aldo Ronci sull'andamento delle cancellazioni e nuove iscrizioni delle imprese del settore nella nostra Regione.

Dati, quelli relativi all'ultimo trimeste che, se sommati a quelli complessivi dei primi nove mesi del 2019, mostrano un + 0,10% rispetto all'anno precedente con un saldo positivo di 426 unità, anche se si tratta del peggior risultato degli ultimi cinque anni e di circa tre volte inferiore rispetto alla media nazionale del + 0,35%. Nell'ultimo trimestre, invece, il dato abruzzese si avvicina e recuperare rispetto alla media nazionale attestandosi al + 0,23%.

Per le imprese artigiante, tutte le province hanno fatto registrare una buona performance fatta eccezione per quella di Pescara, con un dato negativo pari allo 0,71% con una discesa generalizzata in tutti i settori dell'artigianato, soprattutto nella manifattura e nelle costruzioni.

Il commento del direttore regionale Cna Di Costanzo: