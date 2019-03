"How does it work?", a Pescara un incontro sul Neuromarketing

Un evento innovativo, unico in Abruzzo, in cui si svolgeranno sperimentazioni dal vivo sugli studi di Neuromarketing con la società di consulenza specializzata in neuroscienze SenseCatch.

Durante l’evento verranno approfonditi argomenti di grande interesse e attualità come:

il “nuovo marketing umanistico”,

gli inganni del cervello cosiddetti “bias cognitivi”,

la psicologia del colore

la comunicazione efficace e persuasiva

I relatori dell’evento sono:

• G. Luca Propato, CEO di Bloo srl e fondatore di Bloo Academy

• Virginia Capoluongo, visual designer

• Gianfranco Marramiero, consulente specializzato in Comunicazione e Copywriting

• Andrea Ciceri, Founder & President SenseCatch

• Giulia Songa, Ceo SenseCatch, Neuromarketing and Consumer Behaviour Specialist

• Damiano De Cristofaro, Coach ICF, Senior Trainer, Istruttore Mindfulness



Organizza Bloo Srl, agenzia di digital marketing specializzata in strategie di Content Marketing, che aiuta imprenditori e professionisti a raccontarsi e vendere sul web. È anche un’Academy che diffonde la cultura digitale in Italia.

L'Academy di Bloo è il luogo in cui i professionisti di domani possono crescere, sperimentare e formarsi su tutte le tematiche legate al mondo del digital marketing e della comunicazione online, in maniera scientifica e laboratoriale: infatti tutti i formatori sono consulenti che ogni giorno applicano sul campo le strategie e le tattiche che condividono con i corsisti.



L’evento è patrocinato dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e da Confindustria Chieti-Pescara.



Tra i partner dell’evento:

• SenseCatch srl

• JukukiI

• PnD - People and Development

• The Hive Pescara e Fondazione Crescere Insieme Onlus

• MainAd Srl

• Museo delle Genti d'Abruzzo

• Mimai

• Parole e Pois

• Marco Mugnano

• 20tab

• EVA - Europe Village Abruzzo

• UCS Studio

• Marirao

• Associazione Aggregazioni

• Associazione AppAbruzzo

• Associazione Progetto Industria Creativa



L’evento potrà essere seguito tramite i canali ufficiali di Bloo Academy:

• http://www.howdoesitwork.it

• https://www.facebook.com/blooacademy/

• https://www.instagram.com/bloodigital/



Hashtag ufficiale dell’evento, per poter interagire sui social network, è #howdoesitwork.