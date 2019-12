Housing sociale, convegno sul progetto della Macroregione Adriatica

Venerdì 6 dicembre dalle ore 9:30 all’Aurum è in programma un convegno sull'housing sociale per illustrare l’iniziativa proposta da Legacoop Abitanti e Agci Ambiente e Sviluppo Urbano. Ecco cosa spiega Raffaele Di Pancrazio, presidente del consorzio Abitare Abruzzo:

“Una casa in cooperativa housing sociale si ottiene con assegnazione in proprietà a prezzi calmierati, con un contributo regionale di circa 20mila euro o a canone sostenibile con diritto di riscatto. L’assegnatario paga un canone sostenibile definito dall’associazione dei comuni e dal Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. All’ottavo anno acquista l’appartamento, con il canone di affitto versato riconosciuto come anticipo al 90%. Si stanno realizzando sportelli casa in collaborazione con i comuni così da poter raccogliere le domande e procedere con l’assegnazione”.