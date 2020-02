​Hiroshi Yoshioka presenta a Montesilvano un progetto per digitalizzare le imprese

Hiroshi Yoshioka, presidente di Konica Minolta Italia, sarà oggi pomeriggio a Montesilvano per presentare in anteprima "Workplace Hub", innovativa piattaforma integrata di servizi che vuole aiutare le imprese nel percorso di digitalizzazione del loro business.

Appuntamento dalle 15.30 alle 17.30 negli spazi che il gruppo Sistema Azienda ha inaugurato al Centro Espansione 2, in via Verrotti 103.

“Workplace Hub - spiega Marco Castellano, uno dei soci di Sistema Azienda, Centro Esclusivo Konica Minolta - è una piattaforma cosiddetta tutto in uno, che racchiude una componente hardware, e un sistema di software e servizi gestiti per garantire alle organizzazioni moderne di avere una infrastruttura It all’avanguardia, senza l’onere di doverla gestire ma con la possibilità di controllarla. In sostanza è uno strumento che nelle Pmi può assolvere alle funzioni di un manager dell’information technology, mentre nelle aziende di dimensioni più grandi in cui questa figura è presente, può essere un valido alleato e un efficiente problem solver, per rendere i flussi di lavoro più efficienti, veloci e sicuri, grazie ad un potente sistema di protezione che mette al riparo i dati da potenziali attacchi di pirateria informatica, purtroppo sempre più frequenti anche da noi in Abruzzo. Workplace Hub è uno strumento che per le aziende diventa un investimento digitale e rientra negli obiettivi strategici di crescita confermati dalla Legge di Bilancio 2020, che prevedono ingenti sgravi fiscali alle imprese che si dotano di prodotti e servizi innovativi come questo”.