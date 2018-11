Guida "Berebene", premiati due vini per l'Abruzzo: ecco quali sono

La 29a guida ‘Berebene’ di Gambero Rosso ha premiato due vini abruzzesi per il miglior rapporto qualità/prezzo. In tutto, hanno ricevuto riconoscimenti ben 895 vini italiani. Sono state prese in esame le etichette che sono in vendita al di sotto dei 13 euro.

Al Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2017 de I Fauri è andato uno dei Premi nazionali, mentre l’Abruzzo Pecorino 2017 di Antonio Costantini ha conquistato uno dei Premi regionali.