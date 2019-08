Grandinata del 10 luglio: a Pescara danni per 85 milioni di euro

Danni per 85 milioni di euro in città per la grandinata del 10 luglio scorso. L'assessore Seccia ha illustrato questa mattina i dettagli delle stime effettuate sui danneggiamenti causati dall'ondata di maltempo e dai successivi allagamenti. La somma fa riferimento ad una prima stima dei danni a privati, attività produttive ed istituzioni pubbliche. Una cifra che sarà relazionata alla Regione che dovrà richiedere lo stato di calamità naturale al Governo per avere i risarcimenti in tempi relativamente brevi.

Seccia ha fatto il punto delle varie fasi dell'emergenza, ringraziando per l'impegno profuso tutti i volontari della protezione civile, la macchina comunale della gestione delle emergenze in strada e nelle abitazioni e tutti i pescaresi per il grande senso civico dimostrato, oltre all'impegno dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine nelle ore successive alla grandinata. Il patrimonio comunale risulta coperto da polizza assicurativa, ha concluso l'assessore.