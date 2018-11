A Pescara la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, ecco i punti vendita aderenti

Torna a Pescara la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, la “spesa della solidarietà” per i poveri promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. L'evento è in programma sabato 24 novembre.

Il cibo raccolto verrà immediatamente distribuito ai 177 Enti caritativi abruzzesi convenzionati con il Banco Alimentare dell’Abruzzo, che assistono quotidianamente 29.732 poveri della regione, e andrà ad integrare quello raccolto durante tutto l’anno dall’industria agroalimentare, grande distribuzione organizzata, o proveniente dai canali solidali dell’Unione Europea.

In Abruzzo i volontari saranno circa 4mila, riconoscibili dalla pettorina gialla. Ecco tutti i punti vendita che hanno aderito all'iniziativa:

PESCARA AUCHAN VIA TIBURTINA VALERIA 388

PESCARA CARREFOUR MARKET VIA MISTICONI ANG VIA ITALICA

PESCARA CONAD VIA BOLOGNA 3

PESCARA CONAD VIA DI SOTTO

PESCARA CONAD VIA MILANO

PESCARA CONAD VIA RIGOPIANO 133

PESCARA CONAD CITY VIA SALVO D'AQUISTO

PESCARA CONAD CITY VIA VESPUCCI

PESCARA CONAD SUPERSTORE VIA DEL CIRCUITO 79

PESCARA CONAD SUPERSTORE VIA TIBURTINA VALERIA 13

PESCARA EUROSPAR VIALE BOVIO

PESCARA EUROSPIN S.S. ADRIATICA NORD 247

PESCARA EUROSPIN VIA ALDO MORO

PESCARA EUROSPIN VIA DEL CIRCUITO 384

PESCARA EUROSPIN VIA LAGO DI CAMPOSTOSTO 6

PESCARA IPERSIMPLY VIA TIBURTINA VALERIA 91

PESCARA LIDL STR.COLLE RENAZZO-11/5 VIA TIRINO

PESCARA LIDL STR.VECCHIA DELLA MADONNA

PESCARA LIDL VIA SOCRATE 3

PESCARA MAXI COAL VIA DI SOTTO

PESCARA MAXI TIGRE VIA FABRIZI

PESCARA SIMPLY VIALE PINDARO 14

PESCARA SUPER COAL PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 34

PESCARA TIGRE VIA C. BATTISTI

PESCARA TIGRE VIA ARAPIETRA

PESCARA TIGRE VIA D'AVALOS 213

PESCARA TIGRE VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD

PESCARA TIGRE VIA VENEZIA

PESCARA TIGRE VIA S. MARCO 13

PESCARA TIGRE VIA SAN DONATO 29

PESCARA TIGRE AMICO VIA D'ANNUNZIO

PESCARA TIGRE AMICO VIALE BOVIO 371

PESCARA TODIS VIA NAZIONALE ADRIATICA 247

PESCARA TODIS VIA PIERO GOBETTI

PESCARA TODIS VIA RIO SPARTO

PESCARA TODIS VIALE BOVIO 40

SPOLTORE CONAD VIALE EUROPA

SPOLTORE IPERSIMPLY CENTRO COMMERCIALE ARCA-LOC. VILLA RASPA

MONTESILVANO CONAD VIA ADIGE ANG. TRIGNO

MONTESILVANO CONAD VIA L. MUZI 6

MONTESILVANO CONAD VIA VERROTTI SNC

MONTESILVANO CONAD CITY CORSO UMBERTO I

MONTESILVANO CONAD SUPERSTORE VIA VESTINA 249

MONTESILVANO EUROSPIN CORSO UMBERTO I 404

MONTESILVANO EUROSPIN VIA VESTINA

MONTESILVANO LIDL CORSO UMBERTO I 451

MONTESILVANO OASI CORSO UMBERTO I 334

MONTESILVANO SIMPLY VIA A. D'ANDREA 1

MONTESILVANO TODIS VIA PICENI 12

MONTESILVANO TODIS VIA VERROTTI 13

BOLOGNANO TODIS VIA NAZIONALE

CARAMANICO TERME CONAD VIALE ROMA 1

CEPAGATTI AUCHAN SS 602 KM. 5,300

CEPAGATTI EUROSPIN VIA D. ALIGHIERI-VIA DEI PINI

CEPAGATTI IN'S MERCATO VIALE DEI PINI

CITTA' SANT'ANGELO LA GRANDE I VIA PETRUZZI 140

CITTA' SANT'ANGELO SUPER COAL VIA DELL'ANNUNZIATA 54

COLLECORVINO EUROSPIN VIA ITALIA

LORETO APRUTINO CONAD CONTRADA RE MARTELLO 50

MANOPPELLO EUROSPIN VIA TIBURTINA VALERIA

MANOPPELLO MAXI COAL TIBURTINA

PENNE CONAD LOCALITA' FONTE NUOVA

PENNE TIGRE VIA CASELLI

PIANELLA CONAD VIA CATANIA 18

PIANELLA DESPAR VIA VERROTTI

PIANELLA SUPERMERCATO COAL VIA QUERCIA DELL'OMPISO

POPOLI CONAD SUPERSTORE VIA VITTORITO 61

POPOLI SUPERMERCATO COAL VIA FRACASSO 12

SCAFA CONAD VIA I^ MAGGIO

SCAFA SIMPLY PIAZZA SALVO D'ACQUISTO

TORRE DE' PASSERI CARREFOUR MARKET VIA FARA VECCHIA

TORRE DE' PASSERI TIGRE S. CLEMENTE

TURRIVALIGNANI CARREFOUR MARKET VIA PESCARINA 2-TURRIVALIGNANI