Giovane imprenditore pescarese eletto nel direttivo nazionale della Fipe Confcommercio

Importante riconoscimento per Giampiero Di Biase, giovane imprenditore pescarese classe 1989 proprietario della pizzeria "Giampiero" in via di Sotto. Già rappresentante della Confcommercio Pescara, è stato eletto nel direttivo nazionale dei giovani impreditori Fipe di Confcommercio.

La nomina è avvenuta nell'assemblea annuale dei giovani imprenditori dell'associazione di categoria. Di Biase si è detto onorato di far parte del direttivo nazionale di un gruppo di giovani motivati e mossi dalla convinzione che solo facendo rete si possono raggiungere importanti obiettivi:.

Formazione ed innovazione saranno i punti centrali dell’attività del Gruppo Giovani Fipe e già sono in cantiere diversi progetti concreti che saranno veicolati sull’intero territorio nazionale per supportare le imprese che fanno parte del dinamico settore dei pubblici esercizi.

Soddisfatto anche il presidente di Confcommercio Pescara Danelli che si è detto orgoglioso della nomina nel Fipe che rappresenta centinaia di migliaia di imprese fra bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari e locali in tutta Italia, e proprio ai giovani spetta il compito di portare avanti innovazione ed entusiasmo per il futuro dell'organizzazione.