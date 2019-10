Fusione Conad - Auchan: a rischio anche 400 lavoratori abruzzesi

Anche una cinquantina di lavoratori abruzzesi di Auchan - Simply, assieme ai rappresentanti sindacali locali, hanno manifestato ieri a Roma davanti alla sede del Ministero per lo Sviluppo Economico per chiedere risposte in merito al futuro dei dipendenti dopo l'acquisizione del gruppo da parte di Conad, che contestualmente ha annunciato 3.000 esuberi in tutta Italia.

Le attività dei punti vendita Auchan e Simply, che si trovano anche nel Pescarese e nel Chietino oltre all'Ipersimply di Silvi, cesseranno alla fine del 2020 ed i lavoratori chiedono sicurezze per il futuro, in quanto secondo le voci circolate nelle ultime settimane non tutti i punti vendita saranno mantenuti operativi dalla stessa Conad.

A livello nazionale, infatti, l'acquisizione riguarda sicuramente 109 punti vendita su circa 1.500 sparsi in tutta Italia. Dall'incontro avuto in Ministero è emersa la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali in caso di necessità, anche se i lavoratori restano preoccupati per il futuro occupazionale.

Solidarietà è arrivata dai consiglieri comunali Frattarelli e Sclocco della lista "Sclocco Sindaco":