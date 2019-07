Frantoi Aperti, grande successo in Abruzzo e già si pensa all'edizione 2020

Grande partecipazione ed entusiasmo per la prima edizione di Frantoi Aperti, l'iniziativa organizzata dai ConFrantoiani abruzzesi e che ha visto, lo scorso 26 e 27 luglio, aprire le porte di molti frantoi nelle quattro provnce abruzzesi, come spiega il presidente Amoroso aggiungendo che l'iniziativa è piaciuta e già sono state raccolte molte adesioni per l'edizione del prossimo anno.

Ottima anche la scelta di svolgere l’iniziativa durante il periodo estivo poiché siamo riusciti ad intercettare molti turisti e quindi far conoscere e promuovere le caratteristiche del nostro olio. Molto successo hanno riscosso iniziative come mini corsi di degustazione, tour esperienziali, assaggi e visite guidate presso le aziende agricole. In Abruzzo abbiamo circa 450 frantoi e grazie alla fattiva collaborazione della Regione Abruzzo intendiamo mettere in campo la nostra esperienza per promuove oltre all’olio d’oliva extravergine abruzzese anche le bellezze dei nostri paesaggi e le sue eccellenze enogastronomiche

L'obiettivo è quello di aumentare la partecipazione per il prossimo anno, avvalendosi anche della collaborazione di privati ed enti locali per potenziare al meglio l'iniziativa.