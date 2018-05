Frane sulle strade dopo le bombe d’acqua, la Provincia interviene

Sulle strade provinciali del pescarese si stanno eseguendo lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle carreggiate dopo l’ondata di maltempo verificatasi nella prima decade di maggio, con autentiche bombe d'acqua.

I lavori, riguardanti le Strade Provinciali 61 (Scafa-Decontra), la SP 64 nei pressi di Roccamorice, la SP 602 (km 19+300 e km 22+150) nel territorio del Comune di Brittoli, e la SP 151 (Collecorvino), sono tutt'ora in corso e stanno procedendo speditamente.

Stanno invece per iniziare i lavori di somma urgenza lungo la SP 1 a Città S. Angelo, per proseguire sulla SP 4/B, la 16bis e la SP 151, nei territori di Cappelle, Spoltore e Moscufo.

I tratti su cui si sta intervenendo sono contraddistinti da cedimenti del terreno che mettono a rischio la sicurezza degli autoveicoli: pertanto sono stati recintati con la predisposizione dell’area di cantiere ed evidenziati con apposita segnaletica temporanea di pericolo.

I lavori puntano alla verifica propedeutica per la realizzazione di opere di sostegno. Le strade individuate costituiscono collegamenti determinanti, se non esclusivi, per le comunicazioni.