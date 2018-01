Fontane rotte: arrivano 50 mila euro per la manutenzione

Cinquantamila euro da destinare alle fontane cittadine rotte. L'annuncio è arrivato dall'assessore e vicesindaco Blasioli, che ha illustrato i dettagli degli interventi che partiranno da Piazza Le Laudi e dalla fontana della Naiadi. I fondi sono stati stanziati nell'ultimo bilancio e permetteranno interventi straordinari e definitivi.

FONTANA PIAZZA LE LAUDI, LONGHI: "SPONSOR PER RIATTIVARLA"

Blasioli ha spiegato:

Gli impianti tecnologici della fontana di Piazza Le Laudi ad oggi risultano inservibili a causa dei danni provocati dall'avvenuto allagamento dei locali tecnici dopo l’ondata di maltempo del dicembre 2013. Da allora si è provveduto ad effettuare una manutenzione periodica delle vasche laterali, effettuando manualmente tutte le Si tratta di un intervento che prevede tre modifiche dell’impianto: in primis, come detto, lo spostamento dei quadri elettrici dal locale interrato al colonnato della piazza in un box esterno nascosto alla vista, poi la sostituzione delle elettropompe dal tipo d’asse orizzontale al tipo sommerso e, infine, la modifica del sistema di captazione e ricircolo dell’acqua. Il costo per questa modifica è valutabile in circa 20.000, ma si tratta di una sistemazione definitiva.