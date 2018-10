In arrivo 100mila euro per risolvere le criticità del Ponte di Salle. La notizia arriva dopo il vertice che si è tenuto ieri a Pescara per affrontare le problematiche relative a quello che oggi è il ponte più alto del centro Italia, ma che necessita di un restyling urgente essendo stato costruito nei primi anni '50.

Dagli ultimi accertamenti effettuati è emerso che la struttura è in grado di reggere a un eventuale terremoto ma presenta un elemento di criticità sul costone di roccia ove poggia la spalla destra del ponte. Adesso interverrà il Genio Civile di Pescara per studiare la situazione e individuare le migliori modalità di intervento.