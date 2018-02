Fondi Fesr: l'Abruzzo e Pescara rischiano di perdere milioni di investimenti

L'Abruzzo e Pescara rischiano di perdere gran parte dei fondi Comunitari FESR a causa della mancata presentazione dei rendiconti sull'impiego delle risorse assegnate. Lo ha fatto sapere il capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli, a seguito della riunione del Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020.

Secondo Antonelli, appena lo 0,003% della spesa dei fondi è stata rendicontata dalla Regione, e dunque si rischia di vedere quelle risorse europee tornare a Bruxelles. Per questo, ha chiesto una convocazione urgente della dipendente Marianna Di Stefano, nominata dal sindaco Alessandrini come raccordo tra Regione e Comune proprio per monitorare gli investimenti regionali su Pescara.

"L’ultimo allarme rosso riguarda i Fondi FESR: l’Abruzzo aveva una dotazione di 231,5 milioni di euro, una bella fetta dei quali destinati a finanziare opere pubbliche strategiche su Pescara, una programmazione promessa e voluta dal Governatore stesso per tentare di risollevare le sorti e l’immagine di un sindaco, Alessandrini, ai minimi storici. Oggi scopriamo che è stato tutto uno scherzo, di pessimo gusto, o meglio: i fondi ci sono, ma la Regione non è stata capace di predisporre la loro programmazione e di spenderli, tanto che siamo la penultima regione in Italia."

Antonelli ha chiesto anche di conoscere quali sono i fondi a rischio, e dunque quali opere e lavori rischiano di rimanere solo sulla carta in attesa di un intervento diretto del sindaco Alessandrini.