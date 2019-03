Fondi Europei: il sindaco di Spoltore partecipa ad un incontro a Bruxelles

Anche il sindaco di Spoltore Di Lorito, come unico primo cittadino abruzzese, ha partecipato alla due giorni di incontri e seminari per la programmazione dei fondi europei 2021 - 2017 di Bruxelles. Invitato dall'europarlamentrare Andrea Cozzolino, il sindaco ha partecipato all'interessante dibattito con tutte le novità riguardanti l'accesso ai fondi.

Fra queste, la più importante è quella di consentire ai comuni con meno di 50 mila abitanti di ottenere finanziamenti. Cozzolino ha poi aggiunto:

"Altra novità importante è che circa il 5% delle future risorse andranno nelle piccole comunità: ci siamo incontrati per discutere di questo e di come i Comuni devono attrezzarsi". La nuova programmazione dei fondi molto semplificata rispetto alla precedente sarà suddivisa in tre temi principali: la sostenibilità ambientale, come risposta al problema dei mutamenti climatici, l'innovazione, in particolare su come le nuove tecnologie cambiano il mercato del lavoro, e l'utilizzo delle risorse comunitarie per creare un nuovo welfare di sostegno ai cittadini europei."