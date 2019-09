Fondi per disabili gravi: il Comune anticipa i rimborsi del 2018

Sarà il Comune di Pescara ad anticipare i fondi per gli aiuti alle persone con gravi disabilità ed alle loro famiglie. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale di Pescara che erogerà le spettanze del 2018 non ancora rimborsate dalla Regione Abruzzo ai beneficiari.

Si tratta delle somme del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (Plna), con la giunta comunale che ha approvato la relativa delibera di spesa dopo l'incontro con Lorenzo D'Andrea, presidente dell'associazione Isav autorizzando il pagamento di 350 mila euro corrispondenti a quasi la totalità delle risorse stanziate dalla Regione per i disabili gravissimi.

I ritardi hanno causato gravi problemi e disagi alle famiglie dei disabili, ed il fondo del Comune andrà a coprire circa l'85% dell'intero stanziamento sollecitando la Regione ad erogare quanto prima la cifra stabilita per l'anno 2018. Lorenzo D'Andrea: