Arrivano fondi per la copertura assicurativa dei pescatori

Sono stati trovati i fondi per garantire la copertura assicurativa dei pescatori. La comunicazione giunge dal presidente della Giunta d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, dopo la riunione per il monitoraggio dei lavori di manutenzione delle banchine del porto canale di Pescara, da lui presieduta, che si è svolta in Regione, a Pescara.

"Un'operazione - è spiegato in una nota - dal costo di circa 72mila euro all'anno. Risorse che sono state già individuate dal Dipartimento Politiche agricole e Pesca all'interno del Fondo Pesca e il cui stanziamento verrà approvato nella seduta di venerdì 23 dalla Consulta regionale per la pesca".

Nella riunione si è fatto poi il punto sui lavori del taglio della diga foranea.