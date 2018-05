Fondi adeguamento sismico per le scuole di Pescara, ecco 6.470.000 euro

Il Comune di Pescara risponderà al bando regionale, in scadenza il 28 maggio, per la richiesta di fondi per l'adeguamento sismico delle scuole.

"Risponderemo - spiega l'assessore all'Istruzione Giacomo Cuzzi - pianificando 4 interventi di manutenzione e adeguamento sismico per 6.470.000 euro in plessi che aspettano da tempo lavori".

Interessate la 'Don Milani' di via Sacco, la 'Rodari e Andersen' di via Salara Vecchia, la media 'Antonelli' di via Virgilio e la 'Michetti' di via del Circuito.

Gli interventi nello specifico

Per la 'Don Milani', fabbricato dei primi anni '60 con annesso piccolo corpo aggiunto, è previsto un intervento su travi, soffitti e pilastri e adeguamento a normative antincendio, impianti elettrici e termici. Per la Antonelli intervento strutturale e su sicurezza antincendio. Per la primaria di via Salara Vecchia sono in programma interventi su elementi strutturali sismo resistenti, nonché su sicurezza, antincendio e impianti. Per la Michetti, infine, verranno effettuati interventi su impianti e vulnerabilità sismica.