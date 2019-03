Fondazione Papa Paolo VI, i sindacati contro il vescovo Valentinetti

Il vescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, ha disertato l'incontro con i sindacati relativo alla situazione degli operatori della Fondazione Papa Paolo VI e per questo motivo le sigle sindacali Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Ugl protestano.

Il vescovo, in base a quanto riferiscono i sindacati, ha disertato il tavolo di trattativa e sarebbe un «chiaro disinteresse della direzione della Fondazione riguardo ai problemi dei lavoratori e dei servizi sanitari».

«All’incontro sindacale richiesto oltre un mese fa dalle organizzazioni sindacali», si legge in una nota, «per discutere sui temi di grande interesse dei lavoratori della Fondazione Paolo VI, sua Eccellenza il Vescovo Tommaso Valentinetti, in qualità di Presidente della Fondazione non si è presentato alla trattativa convocata per ieri. Preso atto di quanto gravemente accaduto, le organizzazioni sindacali unitamente alle rappresentanze sindacali aziendali, hanno rappresentato la loro irritazione di fronte a un gesto così duro che palesemente ha evidenziato il disinteresse del Vertice della struttura nei confronti dei problemi dei lavoratori e dei servizi sanitari che essi producono per la collettività, portandoli ad interrompere la trattativa sindacale in corso e chiedendo quindi l’aggiornamento della stessa».

Secondo i sindacati, «la presenza del massimo vertice della Fondazione al tavolo della trattativa è indispensabile, vista l’importanza dei temi posti all’ordine del giorno che sono frutto di espresse richieste sindacali, a cui solo il “Datore di Lavoro” può dare risposte chiare ed immediate». Le organizzazioni sindacali chiedono anche, per l'ennesima volta, la consegna di un piano industriale dettagliato.

«Qualora la direzione della Fondazione», conclude la nota, «non provvede a fissare entro brevissimo tempo un incontro sindacale alla presenza del Vescovo Tommaso Valentinetti, le organizzazioni sindacali e le Rsa intraprenderanno tutte le iniziative sindacali del caso a tutela dei lavoratori e dei preziosi servizi che essi producono alla collettività in termini di sanità e cura alla persona».