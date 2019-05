Alla Camera di Commercio un focus su Cina, Myanmar e Vietnam

Si terrà mercoledì 29 maggio un focus su Cina, Myanmar e Vietnam, organizzato dal Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo, che ha l’obiettivo di informare le imprese abruzzesi sulle opportunità commerciali offerte dai tre paesi e prospettare canali preferenziali di assistenza a coloro che già vi operano.

L’evento sarà occasione di approfondimento sulle potenzialità derivanti dalla posizione di questi 3 stati confinanti tra loro e con un affaccio strategico su due oceani, peculiarità determinanti all’interno dello scenario della “Nuova Via della Seta”, un maxi-progetto per la connessione infrastrutturale di tre continenti del valore di oltre mille miliardi di dollari e che oggi conta 152 Paesi aderenti.

Le tre economie valgono 14,5 miliardi di euro per l’Export italiano, di cui 1,4 miliardi rappresentati da Vietnam e Myanmar (in crescita dell’11% rispetto al 2017 – Dati Istat 2019). Il seminario, inoltre, vuole dare il via ad un progetto che punta a portare in Abruzzo un gruppo di buyers attivi nel settore del Food&Beverage e che vedrà gli interlocutori istituzionali direttamente coinvolti nella ricerca delle controparti.

L’ipotesi è quella di organizzare a novembre 2019 una sessione di incontri b2b presso la struttura espositiva di Lanciano e una serie di visite aziendali presso le realtà più attive sul territorio regionale. Per info ed iscrizioni è possibile consultare il sito Internet del Centro Estero oppure accedere alla pagina Facebook @centroesteroabruzzo.

PROGRAMMA

Ore 9:15 Registrazione partecipanti

Ore 9:30 Saluti introduttivi

Lido LEGNINI, Vicepresidente Vicario della CCIAA Chieti Pescara e Presidente del Centro Estero Abruzzo

Mauro FEBBO, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Abruzzo

Myint NAUNG, Ambasciatore della Repubblica dell’Unione del Myanmar in Italia

NGUYEN Duc Thanh, Consigliere Commerciale d’Ambasciata per il Vietnam

Carlo D’ANDREA, Vicepresidente Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina - Managing Partner Studio D’Andrea and Partners

Rodolfo D’ANGELANTONIO, Consigliere Incaricato di Confindustria Abruzzo per l'Internazionalizzazione

Ore 10 Il supporto della Regione Abruzzo in ambito Internazionale

Mauro FEBBO, Assessore allo Sviluppo Economico

Ore 10:15 Focus Paese: Myanmar

Myint NAUNG, Ambasciatore della Repubblica dell’Unione del Myanmar in Italia

Ore 11.00 Focus Paese: Vietnam

NGUYEN Duc Thanh, Consigliere Commerciale d’Ambasciata

Ore 11.45 Focus Paese: Cina

Carlo D’ANDREA, Vicepresidente Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina – Managing Partner Studio D’Andrea and Partners

Ore 12.30 Videoconferenza con Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele GERACI

Ore 12.40 Commercialisti e imprese verso i mercati esteri – la Missione promossa dall’A.I.C.E.C.

Gaetana ROTA, Consigliere Aicec - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti Contabili

Ore 13 Nuova via della seta: opportunità per l’Abruzzo?

Roberto DI GENNARO, Policy & Communications Adviser Abruzzo-Italy | Polo per l’internazionalizzazione

Ore 13:30 Incontri “One2One” con i relatori per Vietnam, Myanmar e Cina

Al termine degli incontri sarà offerto un light lunch.