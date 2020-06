A Pianella è in arrivo un nuovo finanziamento per la sicurezza scolastica. Questa volta il Comune del Pescarese si è aggiudicato, dal ministero dell’università, un contributo di 70.000 euro per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria.

Ecco cosa afferma il sindaco Sandro Marinelli:

"Abbiamo posto l'edilizia scolastica e la sicurezza dei nostri studenti al vertice del programma amministrativo riuscendo ad intercettare finanziamenti per oltre 5 milioni di euro, attraverso i quali abbiamo creato le condizioni per offrire alla collettività un patrimonio infrastrutturale scolastico di assoluto pregio in termini di sicurezza e funzionalità".

Pianella si è aggiudicata l’importo massimo, posizionandosi tra i primi 34 Comuni abruzzesi destinatari del finanziamento, rispetto alle 185 domande ritenute ammissibili. Inoltre Pianella è stata scelta per rappresentare la regione Abruzzo al concorso dell’Unione europea “Regiostar”, candidandosi con l’innovativo progetto di efficientamento energetico della scuola media, portato a termine nel 2018.