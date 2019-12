Finanziamento di oltre 16 milioni per potenziare l'aeroporto d'Abruzzo

Via libera della Regione per il finanziamento derivante da fondi Masterplan che consentiranno il potenziamento dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

Parliamo di oltre 16 milioni di euro che permetteranno anche il progetto di allungamento della pista di circa 400 metri, dai 2419 metri attuali, passerà a 2.707 metri.

Soddisfatto il presidente della Saga, Enrico Paolini:

«La notizia dell'approvazione da parte della Giunta, della delibera di stanziamento dei fondi conferma che finalmente entriamo nel vivo della fase progettuale, prevedendo già per i prossimi mesi l'avvio delle gare d'appalto. Oltre 7 milioni saranno destinanti al prolungamento della pista, aprendo l'aeroporto a voli intercontinentali e avvicinandoci sempre più al traguardo del milione di passeggeri. Il resto dei fondi, sarà destinato al potenziamento dello scalo, con interventi previsti per il miglioramento della parte esterna, viabilità e parcheggi ed altri interventi come l'adeguamento sismico e quello dell'impiantistica».