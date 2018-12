L’Oman è la meta più gettonata dagli abruzzesi per trascorrere le Feste

L’Oman è la metà più gettonata dagli abruzzesi per trascorrere le Feste. Tantissime le partenze per Natale, Capodanno e l’Epifania grazie a una serie di collegamenti aerei giornalieri in partenza da Roma, che è facilmente raggiungibile dalla nostra regione.

Franca Sciarrone, titolare di Sublimondo, agenzia di viaggi con sede a Pescara, spiega perché l’Oman piace tanto agli abruzzesi:

“L’Oman vanta un ricco patrimonio storico e culturale, diverso da quello degli altri Paesi del Golfo. Oltretutto l’Oman è costellato di antichi castelli e borghi, frutto di un mix di tante culture, quelle che sono venute in contatto con l’Oman nel corso dei secoli per via delle colonizzazioni e che oggi costituiscono il grosso della popolazione. Poi ci sono le spiagge, come quelle di Salalah, le acque cristalline dove nidificano le tartarughe marine, il nuovissimo aeroporto e una serie di strutture alberghiere di altissimo livello, catene come The Chedi, Kempinski, Shangri-La, solo per citarne alcune. L’Omam è una meta che si sta sviluppando anche dal punto di vista degli eventi sportivi: offre la possibilità di praticare trekking, arrampicarsi sulle montagne, andare in bicicletta e per scoprire il Paese, dove tutte le religioni e culture convivono tranquillamente”.

Quanti sono stati i visitatori quest’anno?