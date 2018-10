Ferrero e Lavazza vincono il Premio Campioni di InnovAzioni 2018 Grandi Aziende

Due giorni all'Aurum per riflettere su come fare impresa in modo virtuoso. Si comincia dal Premio Campioni di InnovAzioni 2018 Grandi Aziende, giunto alla quinta edizione. Venerdì 26 ottobre alle 17 verranno premiate tre aziende:

Ferrero

Lavazza

Imm Hydraulics

Prima della premiazione è prevista una tavola rotonda di confronto sul valore dell'innovazione nei mercati internazionali, cui parteciperanno:

Raul Romoli Venturi, responsabile della Comunicazione di Ferrero

Angela Di Cristinzio e Achille Marciano, manager di Lavazza

Marcello Di Campli, amministratore delegato della Imm Hydraulics.

Sabato 27 ottobre alle 9 verranno invece presentati i progetti di aziende, start up e spin off innovativi. A fine mattinata saranno decretati i vincitori Campioni di InnovAzioni 2018 PMI.