Federmanager fa il tifo per la Zes: "Puntare sul sistema Abruzzo e sulle sinergie"

Federmanager fa il tifo per la Zes: per il presidente Florio Corneli bisogna "puntare sul sistema Abruzzo e sulle sinergie", anche perché la zona economica speciale “è un'occasione imperdibile per far crescere la nostra regione, facendo leva sul patrimonio dei territori e investendo sullo sviluppo e sulla innovazione”.

Corneli ritiene "indispensabile seguire la strategia della crescita sostenibile delle imprese che investono sul territorio" perché "solo così è possibile creare un sistema favorevole che cresce e fa da attivatore/potenziatore delle enormi risorse abruzzesi".

"Parliamo di un sistema di valore, fatto di vocazioni, tenacia, senso del lavoro e orgoglio di "fare le cose bene", come ha più volte rimarcato anche Marchionne, parlando dei valori trasmessigli dalla sua terra d'origine".

Federmanager Abruzzo e Molise vuole mettere a sistema la sua esperienza e le sue competenze affinché "anche la Zes sia uno strumento per risollevarci ed evolverci, mettendo a disposizione del futuro dell’Abruzzo ognuno il proprio contributo migliore".