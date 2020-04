L'allarme di Federalberghi Abruzzo: "Misure economiche a sostegno del turismo altrimenti si rischia il collasso"

Il turismo dev'essere una priorità per gli organi preposti nazionali, regionali e locali che devono attivarsi con misure economiche immediate ed efficaci. A parlare è il vicepresidente di Federalberghi Pescara e presidente della commissione consiliare turismo di Montesilvano Adriano Tocco.

Secondo Tocco, il settore è strategico e fondamentale per il rilancio economico della regione e dell'intero paese dopo l'emergenza Coronavirus, e per programmare il futuro occorrono certezze, altrimenti gli imprenditori locali rischiano di chiudere definitivamente i battenti. Le procedure attivate fino ad ora sarebbero approssimative e macchinose lasciando incertezze gravi su tempi ed ammontare degli ammortizzatori sociali:

A medio termine occorre garantire liquidità alle aziende turistiche per far fronte a tutti quei costi di esercizio che comunque gravano pesantemente sulle aziende con un fatturato pari a zero. Non è che con il sospendere un pagamento che si risolve il problema, ma occorre pensare che il 2020 debba essere un anno bianco dove tasse e imposte non possono essere applicate in quanto le aziende non hanno prodotto economia

L'obiettivo è fornire liquidità in attesa della fase 2, che attualmente non è ancora immaginabile soprattutto per il turismo del leasure con distanziamento sociale di difficile applicazione per la prossima stagione estiva mettendo sempre al primo posto la salute pubblica ribadisce Tocco:

"Pensando alla prossima stagione estiva le problematiche sono enormi qualora la fase due dovesse prevedere una qualche forma di possibile spostamento: la paura del contagio, la situazione economica drammatica della maggioranza delle famiglie italiane, la difficile attuazione da parte delle strutture ricettive delle misure di contenimento."