L'azienda pescarese Fater vince il Premio Mario Unnia di BDO Italia

Si è chiusa la seconda edizione del Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, promosso da BDO Italia in collaborazione con ELITE – Borsa Italiana, con il contributo di Banca Profilo, Ersel e Quaeryon e il supporto di ANDAF, Copernico, Di.Sea.De. e GIDP. È stato ancora una volta Palazzo Mezzanotte a fare da cornice alla serata, che ha incoronato regina assoluta del Premio 2018 l’azienda Elettrotecnica Rold S.r.l., azienda della provincia milanese leader nella componentistica per l’industria del bianco. L'azienda pescarese Fater ha vinto nella sezione 'Innovazione sostenibile'.

Nato nel 2017, il Premio Mario Unnia – Talento & Impresa si pone l’obiettivo di mettere in luce quelle aziende che fanno del termine “talento” la loro visione, che mostrano crescita e creano valore per il territorio e per il Paese. Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, sviluppando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo.

Questa seconda edizione ha raccolto candidature da 11 diverse regioni italiane, con un fatturato medio di circa 76 milioni di euro e un numero medio di dipendenti pari a 592 unità. Il quadro del tessuto imprenditoriale italiano che ne emerge segna il definitivo sorpasso dei Servizi (39% delle candidature) rispetto al manifatturiero (18%). Altre categorie rappresentate: 7% per Tessile, per il segmento Electronicals & Engineering e per il Real Estate, seguono Utilities e Food & Beverage (4% ciascuna).

“L’impresa italiana ci regala delle perle rare di innovazione e originalità di cui dobbiamo andare molto fieri – ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia – Siamo lieti, con il nostro Premio, di poter fare emergere il talento dell’imprenditoria italiana di tutti i settori industriali e di tutte le aree geografiche. E siamo particolarmente lieti, quest’anno, di aver avuto al nostro fianco partner consolidati, come ELITE – Borsa Italiana e Quaeryon e anche nuovi marchi, come Banca Profilo ed Ersel”.

Il Premio Mario Unnia – Talento & Impresa si è articolato in 6 categorie principali, ognuna contraddistinta da una diversa accezione di “talento" imprenditoriale, a cui si aggiunge il Premio Speciale “Marco Artiaco - Idee & Futuro”, dedicato al mondo delle start-up e PMI innovative.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE, dedicato alle aziende che investono nello sviluppo di prodotti o servizi volti a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali, è stato attribuito a Fater S.p.A., impresa attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti assorbenti e detersivi.